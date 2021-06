Sprimont : découverte du foot par la psychomotricité pour les tout-petits au R. Fraiture F.C.

A Sprimont, le club de football de Fraiture accueille des enfants dès deux ans.

Il a créé une Académie Minimoys pour les deux à cinq ans. Le concept a été imaginé en province de Luxembourg au club de l’OHM, l’association Oppagne/Hotton Melreux/Mormont. Il s’agit d’une découverte du football par la psychomotricité. Les enfants participent à divers ateliers ludiques proposés par une psychomotricienne durant des séances de 45 minutes. Une trentaine d’enfants sont actuellement inscrits à l’Académie Minimoys de Fraiture, dont 4 filles.

La dernière séance de la saison s’est tenue ce mercredi.

Le but n’est pas d’apprendre aux enfants à jouer au football, comme l’explique Jérémie Marczewski, le coordinateur : "On essaye vraiment de proposer un petit cours de psychomotricité au travers de l’approche du ballon : découverte de son corps, de l’espace, savoir se placer correctement. C’est plus une excuse, le football. On remarque que quand les enfants commencent le football, vers quatre, cinq ou six ans, que souvent ils ont d’énormes problèmes de psychomotricité. Donc on s’est dit que ça pouvait être intéressant de commencer beaucoup plus tôt. On a fait trois groupes d’âges, donc les deux ans, les trois ans et les quatre ans. On permet même aux deux ans d’être accompagnés des parents sur le terrain, parce qu’ils ont très peur bien sûr. A deux ans, ils sont encore un peu trop petits. En allant avec les parents, ils font une première approche d’un sport.".

La psychomotricienne Santhi Pecheur ajoute : "Le but, c’est de leur permettre de se dépenser. Je me base vraiment sur les compétences, en fonction de leur âge, en psychomotricité : tout ce qui est habilité gestuelle et motrice. On leur apprend à développer ces compétences-là. On a trouvé des manières d’exploiter un petit peu le foot, de créer des petits jeux qui leur permettent de faire du foot sans s’en rendre compte en fait. Ce sont des ateliers qu’on peut adapter à n’importe quel sport.".

Thibaut est venu avec Antoine, son fils de trois ans et demi : "C’est sa sixième séance. Il a commencé au mois de janvier. Il adore tout ce qui est exercices. Il les reproduit à la maison. Donc on l’a inscrit pour l’année prochaine, toute l’année.". Antoine a-t-il envie de faire du football ensuite ? "On ne sait pas.", répond son papa, "C’est vraiment pour la psychomotricité, la découverte, pour le plaisir. Après, on verra ce qu’il veut faire et c’est lui qui décidera."

Sur le terrain également, Manoa n’a, lui, en tout cas pas envie de devenir joueur de football. "Il a essayé avec son petit copain Antoine pour la première fois il y a trois semaines.", explique Marie, sa maman, "Du coup, on vient mais c’est la découverte. Donc il vient un peu regarder son copain et puis, à un moment, en général quand ça va se terminer, là, il prend un ballon pour essayer d’un peu jouer."

Diego est le papa de Victoria qui a quatre ans : "On cherchait un truc assez ludique pour elle et même si en soi elle n’était pas demandeuse au départ, elle accroche bien au projet et aux activités, donc c’est sympa.". Verrait-il sa fille devenir footballeuse ? "Elle fera ce dont elle a envie plus tard. Si elle ne veut plus faire ça, elle fera autre chose. Mais bon, le foot féminin est en plein essor, donc si elle accroche, pourquoi pas !"