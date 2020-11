Sprimont : avec des lampes UV anti-covid, l'atelier de mécanique PTS diversifie sa production

En région liégeoise, plusieurs sociétés se sont lancées dans la production de lampes à rayons ultraviolets pour désinfecter les cabinets dentaires et médicaux en période de Covid. C’est le cas notamment de l’entreprise liégeoise UVmastercare mais aussi de PTS, une entreprise située à Sprimont. Cet atelier de mécanique de précision emploie une dizaine de personnes dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’industrie. Des secteurs qui souffrent fort actuellement de la crise sanitaire. Avec la production d’appareils de désinfection à lampes UV, la PME liégeoise se diversifie pour garder la tête hors de l’eau durant la crise.

Le secteur médical : une bouffée d’oxygène face à la crise du secteur aéronautique

La lampe UV produite dans les ateliers de PTS à Sprimont - © Tous droits réservés

"Tout est usiné ici à Sprimont", explique Yves Barel, le directeur de PTS, une usine de mécanique de précision. "La machine est une structure mécanosoudée en aluminium sur roulettes. Cette lampe est spécialement dédiée au cabinet dentaire pour désinfecter rapidement le local." Grâce à cette technologie, l’opération ne dure que quelques minutes. "Entre chaque patient, on passe la lampe dans le local, explique-t-il. On a déjà plus ou moins 40 dentistes qui l’ont adoptée." D’autres professionnels de la santé ont manifesté leur intérêt pour le dispositif : "Il semblerait que des cardiologues, des kinés respiratoires et des maisons de repos soient intéressés", liste-t-il. Une aubaine pour la société, pour qui la production de cette lampe UV constitue une véritable bouffée d’oxygène dans ce contexte chamboulé. "Cette lampe de désinfection UVC nous permet de nous diversifier et de continuer à garder tant les emplois qu’un niveau de chiffre d’affaires relativement correct, même si celui-ci est descendu d’au moins 30%."