Sprimont: 13 sculpteurs belges à l'ouvrage aux Ephémères de la Pierre

Les Ephémères de la Pierre, c'est en ce moment à Sprimont. Jusqu'à dimanche, vous pouvez y découvrir 13 sculpteurs à l'ouvrage. Crise sanitaire oblige, l'événement a un peu été modifié, avec un nouveau concept plus local et plus court dans la durée.

Un nouveau concept, plus local et plus court

Frédéric Mottard, l'organisateur, était l'invité de la rédaction de Liège ce jeudi matin: "On organise depuis plus de 25 ans le symposium international de sculpture. Pour des raisons sanitaires au niveau international, on a lancé un nouveau concept qui s'appelle les Ephémères de la Pierre" explique-t-il. "Le concept est posé sur 5 jours avec uniquement des sculpteurs belges. On a vraiment voulu mettre en avant un nouveau challenge à la fois au niveau de la durée des 5 jours (ndlr: au lieu de 3 semaines), mais également au niveau d'un retour aux sources puisque la taille de la pierre se fera uniquement à la main".

Une taille de la pierre uniquement à la main

Avec une pierre bleue locale puisqu'elle vient de la carrière de Sprimont: "Vu le temps laissé aux sculpteurs, elle est évidemment plus petite" confie Frédéric Mottard qui précise "qu'il ne s'agit pas d'un concours mais d'un rassemblement de sculpteurs qui sont là pour mettre en avant leur art, le présenter au grand public, et refaire découvrir la sculpture à la main". "Des sculpteurs qui sont extrêmement heureux de pouvoir enfin se retrouver" ajoute l'organisateur.

Au programme également un atelier taille de pierre, un théâtre de marionnettes, ou encore l'inauguration d'une balade fossiles en ville.

Le public peut venir voir les artistes au travail tous les jours de 10 heures à 18 heures. L'entrée est gratuite.

Infos et réservations ici.