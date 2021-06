Sport étude aux USA : la filière liégeoise d' OverBoarder pour un jeune athlète de Remicourt

Combiner le sport de haut niveau et les études, ce n’est pas si simple en Belgique. Par contre aux Etats Unis, c’est possible dans de nombreuses universités, c’est pourquoi, des centaines de jeunes Belges partent chaque année vivre leur rêve américain et sportif. Pour les encadrer, il y a l’agence OverBoarder. Elle a été créée, en 2007, par un Liégeois, Benoît Matival, et un Anversois, Dennis Mertens. Elle s’occupe de plus d’un millier de jeunes aux Etats Unis.

Jules Collignon achève ses humanités et il voudrait devenir ingénieur. Il souhaite aussi se perfectionner en anglais et aller le plus loin possible dans son sport : l’athlétisme sur 100 et 200 mètres. Pour lui, la combinaison de tout cela, c’est une université américaine.

Il a pris contact avec OverBoarder qui dispose d’un carnet d’adresses de coaches dans les universités américaines. En envoyant ainsi ses bons résultats scolaires et ses performances en athlétisme à OverBoarder et son réseau américain, Jules a reçu beaucoup de réponses de différentes universités. Il a eu le choix. Et en fonction de ses critères, il a opté pour l’université Friends à Wichita dans le Kansas. Il a déjà eu des contacts pour choisir ses cours et son coach sportif belge, François Gourmet, a déjà discuté de l’athlète avec son homologue américain.

Aux Etats Unis, le coût des études peut être très élevé jusqu’à 40.000 dollars l’an. "Mais personne ne paye le prix plein, il y a des bourses en fonction des résultats scolaires et sportifs. En gros, plus les résultats sont bons, moins tu payes. "

Là-bas, Jules suivra des cours qui peuvent être adaptés en fonction des compétitions interuniversitaires et autres. Il s’entraînera et sera logé sur place, un véritable accompagnement dans une structure à taille humaine avec des classes de quelques personnes seulement en ingénieur mécanique par exemple.