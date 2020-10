Spectacle : "L'éponge et l'huître" ou comment gère-t-on nos émotions?

Vous arrive-t-il de vous sentir touché ou traversé par "tous les maux du monde"? Comment réagissez-vous face au négativisme, à la morosité ambiante, aux mauvaises nouvelles? Ce sont ces questions que s'est posées la metteuse en scène Dominique Roodthooft (bien avant l'arrivée du COVID) dans son nouveau spectacle "L'éponge et l'huître : ou que faire des crasses qui nous traversent?"

Le spectacle est proposé sous la forme d’une visite guidée. Par groupe de 12 personnes, le public est invité à suivre une actrice. Sous une forme particulière de seule-en-scène, la comédienne retranscrit, au travers d'un casque audio, des témoignages d'artistes ou encore de philosophes de l'Université de Liège. Chaque témoignage est appuyé par un support visuel.

23 artistes et penseurs ont été sollicités pour interroger et poser un regard artistique sur le concept de filtrage : à quoi fait-on attention, que choisit-on de garder, d’éliminer ou d’ignorer dans ce qui nous traverse ? Suis-je plutôt un filet de pêche qui n'attrape que ce qui lui convient? Une station d'épuration qui bloque ce qu'elle n'aime pas? Ou un filtre qui laisse passer les choses tout en essayant de les plier vers tout ce qui favorise la vie?

Ce spectacle est proposé jusqu'au 25 octobre dans le cadre de la BIP, la Biennale de l’Image Possible organisée à Liège. Les représentations se déroulent du mercredi au vendredi à 18h30, les samedi et dimanche à 16h et à 18h30 au CORRIDOR, rue Vivegnis, 388 à Liège. Les réservations sont gratuites et obligatoires à cette adresse : epongehuitre@gmail.com.