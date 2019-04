Spa : une nouvelle vie pour la Roche au Bois ?

La Roche au Bois, c’est une des plus belle propriété dans la cité thermale : un bois de feuillus, accroché à la colline, une vue sur la ville et surtout une très belle maison et des dépendances. C'était une propriété royale où ont résidé, avant la guerre, le Prince Léopold et la princesse Astrid. C'était au temps où la ville de Spa accueillait tout le gratin aristocratique.

Un particulier a racheté la Roche au Bois

La société immobilière liégeoise Horizon Groupe avait acheté le site en 2016. Un projet de 75 appartements de standing était déposé. Une séance d'information avait même été organisée à l'hôtel de ville.

Mais depuis, la société immobilière a changé son fusil d'épaules, les projets de luxe ne font plus partie de ses objectifs principaux. Elle a donc revendu les trois quarts du site, dont la maison, à un privé, qui compte bien y habiter. La rénovation est en cours, dans un souci, nous assure t'on, de préservation du cachet de la maison. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le patrimoine spadois.

Quid du projet d'appartements ?

Il reste actuellement deux hectares qui appartiennent toujours à la société immobilière Horizon. Le projet de 75 appartements n'existe plus, nous confirme l'entreprise. Un autre doit encore être conçu, sans doute moins ambitieux, et probablement pas avant plusieurs années.