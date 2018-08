Spa : une motion de soutien en faveur de l'aérodrome au conseil communal

Le conseil communal de Spa devrait adopter ce jeudi soir une motion de soutien à l'aérodrome de Spa Malchamps.

Une motion qui intervient, dans un contexte de renouvellement du permis d'environnement.

Le message est à peine voilé : Touche pas à mon aérodrome. Pour la ville de Spa, la piste de Malchamps est un outil économique incontournable. Et il s'agit de le préserver. La ville souhaite qu'un permis d'environnement de longue durée soit enfin accordé : 20 ans, pour éviter l'incertitude de ces dernières années. Un permis provisoire court jusque juin 2019.

La motion s'adresse clairement à la Région Wallonne, histoire de lui montrer l'unanimité et la fermeté des édiles locales face à ce dossier. Et à la population qui pourra s'exprimer dans la très prochaine étude d'incidence.

Il faudra aussi sortir du bras de fer avec Spadel. L'entreprise minéralière exploite des captages dans la zone de l'aérodrome et craint pour leur sécurité en cas d'accident. Un bureau d'études planche sur la réduction des risques via la limitation du survol de certaines zones et la présence de moyens d'interventions rapides. Ses conclusions devraient figurer dans la prochaine études d'incidence.



Une séance d'information publique est prévue le 25 septembre