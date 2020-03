Spa : tué pour s'être plaint du bruit des voisins

Cette nuit un conflit de voisinage a dégénéré à Spa.

Il était passé une heure du matin quand une dispute a éclaté entre le locataire du rez-de-chaussée et ses voisins des premier et second étages d’un immeuble de la rue Deleau qui rentraient chez eux en faisant, s semble-t-il, beaucoup de bruit. Le locataire du rez-de-chaussée s’en est plaint ce qui n’a pas plus à l’un de ces voisins. Cet homme, âgé de 30 ans, est redescendu, carabine chargée en mains, pour "s’expliquer" avec la victime.

Peu de temps après, la police de la zone Fagnes était prévenue qu’on venait de tirer. A leur arrivée, les forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie du Spadois résidant au rez-de-chaussée, un homme de 38 ans.

Les deux voisins ont été interpellés sur place.

Auditionné par le juge d’instruction, le tireur a expliqué qu’il y avait eu des échanges de coups avec la victime et que se sentant menacé à un moment précis, il avait tiré. La victime a été atteinte d’une balle dans la gorge.

Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre comme auteur ou coauteur et pour détention illégale d’arme.