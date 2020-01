Spa-Stoumont : des actions pour combattre Bernadette, la canette et Ludo, le mégot

Parvenir à éliminer tous les déchets sauvages, les canettes abandonnées en rue ou en forêt, les mégots jetés dans les avaloirs, les papiers gras qui traînent, c’est un fameux défi. A Spa et à Stoumont, terres de captages des eaux de Spa et de Bru Chevron, ce challenge revêt encore plus d’importance. Spadel a ainsi décidé de lancer une campagne "zéro déchets sauvages" en travaillant en partenariat avec ces deux communes. Le minéralier mettra la main au portefeuille pour soutenir des projets concrets.

Des avaleuses de canettes Communes et entreprise regroupent leurs idées et leurs forces pour coordonner différentes actions. Il y aura évidemment des campagnes éducatives dans les écoles ou encore de la sensibilisation sur différents supports pour un meilleur tri. Concrètement, de nouvelles machines vont aussi faire leur apparition : " il y aura une espèce non pas de distributeur de canettes mais une avaleuse de canettes et de bouteilles plastiques qui sera installée à certaines occasions. Ca permettra, de manière ludique, de pouvoir recycler sa bouteille ou sa canette", explique Yoann Frédéric, échevin spadois de l’environnement, " il y a aussi un déchet sauvage qui continue à polluer nos rues et nos rigoles, c’est le mégit de cigarette donc on va donner la possibilité aux commerçants, au secteur horeca, de bénéficier de cendriers urbains, design. il y a déjà près d’une quarantaine de commerçants qui nous suivent dans ce projet". Spa disposera d’une enveloppe de 200.000 euros pour mener à bien ces projets.

Une unité de lavage de gobelets L'avaleuse de canettes et bouteilles - © Spadel A Stoumont, parmi les actions, la plus marquante est certainement l’acquisition de 14.000 gobelets réutilisables par la commune. Ces gobelets seront mis à disposition de tous les organisateurs de fêtes et manifestations locales. Mieux encore, ces gobelets seront lavés sur place : " on a vraiment pensé à une circularité, à une économie maximale de l’énergie et des moyens en eau évidemment pour le lavage et on a imaginé un système de collecte d’eau de pluie pour laver ces gobelets", explique Tanguy Wéra, l’échevin stoumontois de l’environnement. Stoumont bénéficiera, elle, de 100.000 euros pour ses différentes initiatives. L’asbl wallonne Be Wapp s’implique aussi dans cette campagne avec, par exemple, des kits de ramassage de déchets mis à disposition des clubs de marche de la région.