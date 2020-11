Spa : stages Adeps gratuits pour les enfants du personnel hospitalier

Les stages Adeps deviennent gratuits pour les enfants du personnel hospitalier. Les stages sont maintenus pour les moins de treize ans. L'Adeps a décidé d'apporter sa pierre à la lutte contre l'épidémie et d'ouvrir gratuitement ses stages aux enfants dont les parents travaillent à l'hôpital.

"Cette semaine, nous avons des stages qui ont pu être maintenus" explique Nadine Michaux, la directrice du centre sportif de la Freineuse, à Spa. "Et surtout, nous allons accueillir une trentaine d'enfants du personnel hospitalier. Nous avons obtenu une dérogation dès l'instant où un accueil doit se faire dans les communes parce qu'il y a toute une série de personnes qui doivent quand même continuer à travailler.

Des horaires adaptables

Donc, on poursuit nos stages et par la même occasion, ça nous permet d'accueillir les enfants du personnel hospitalier et de les intégrer dans ces stages. Nous accueillons cette semaine une trentaine de ces enfants. Les parents nous téléphonent, vingt-quatre heures à l'avance si possible, ils nous demandent s'ils peuvent mettre leur enfant au stage le matin, l'après-midi, toute la semaine, un jour, deux jours, et comme leurs horaires changent beaucoup en fonction des besoins des hôpitaux, nous nous y adaptons.

Nous avons des enfants dont les parents travaillent au MontLégia, qui est quand même un peu plus loin que les hôpitaux de la région verviétoise. On ne ferme la porte à aucun hôpital. On a eu un contact avec le CHR. On est ouverts à toutes les travailleurs des hôpitaux qui ont besoin de mettre leurs enfants quelque part. Et pour le personnel hospitalier, c'est gratuit."