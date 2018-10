Tous les bureaux sont dépouillés à Spa et les résultats sont donc complets. Le MR remporte 11 sièges (-2). Il conserve donc sa majorité absolue mais de justesse. Le groupe Alternatives Plus, emmené par Franck Gazzard réalise une grosse percée et remporte 7 sièges. Dégringolade en revanche pour Osons Spa (2 sièges) et S.P.A (1).

Avec son score personnel de 1.334 voix, Sophie Delettre, la candidate bourgmestre, devant très largement ses co-listiers. Elle sera donc la nouvelle bourgmestre de Spa