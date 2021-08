Spa : quand de jeunes stagiaires ont la tête dans les étoiles et les planètes

Chaque année au mois d’août, le Groupe Astronomie de Spa organise un stage pour enfants d’une dizaine d’années ; l’espace d’une semaine, les jeunes stagiaires ont ainsi la tête dans les étoiles et planètes ; ils apprennent les notions de base de l’astronomie et se familiarisent aussi avec le matériel des astronomes en effectuant des observations sur le terrain.

3 images L’observation du soleil avec du matériel adapté est l’un des thèmes du stage spadois. © RTBF Philippe Collette

Avant de passer à la pratique, l’un des quatre moniteurs assure la formation théorique du jour ; les 12 stagiaires sont dans une classe et assimilent les bases de l’astronomie avant de rejoindre le local des appareils ; Emmanuel Jehin, président du Groupe Astronomie de Spa, prend le relais et présente, ce qui est prévu en cette journée de stage, les différents appareils d’observation et insiste sur la nuance entre lunettes et télescopes. Les jeunes stagiaires âgés de 9 à 14 ans sont tous des passionnés et possèdent déjà un certain bagage. La réponse fuse donc : " les lunettes ont une lentille tandis que les télescopes ont des miroirs." Le président formateur est ravi : il faut dire qu’il a devant lui, comme quasi chaque année, des enfants concernés par l’astronomie. Ils proviennent de la région spadoise bien sûr mais pas seulement : certains sont issus de toute la Wallonie et de Bruxelles. Le stage a acquis une sérieuse réputation de qualité au fil des décennies.

3 images L'apprentissage du matériel des astronomes captive les jeunes stagiaires. © RTBF - Philippe Collette

Après la théorie, vient la pratique en extérieur pour une séance d’observation du soleil : " attention, nous devons utiliser du matériel spécial pour observer notre soleil, avertit Emmanuel Jehin : ce sont des lunettes et télescopes qui filtrent les rayons ; il ne faut jamais regarder le soleil à l’œil nu car on risque des brûlures !" Les stagiaires sont ravis de regarder le soleil ainsi filtré, orange ou bleu selon les machines, avec parfois une petite éruption à sa surface. Le temps étant ce qu’il est, il faut évidemment une trouée entre les nuages pour bien observer l’astre. Clairement, les enfants boivent du petit-lait tant leur passion est vive :" moi, je suis le fils d’un astrophysicien, dit l’un d’eux, je suis passionné par l’espace et l’observation des planètes"; une stagiaire renchérit : "c’est quand même beau les planètes, c’est quand même fascinant, nous sommes si petit par rapport à l’univers." Cette stagiaire aimerait devenir astronomes mais elle ne sait pas si elle sera assez forte sur le plan des études.

" On finit le stage à la Nuit des Etoiles Filantes"

Cela fait 30 ans qu’Emmanuel Jehin organise ce stage qui s’achèvera vendredi et samedi soir à la Nuit des Etoiles filantes que son Groupe d’Astronomie Spa organise chaque année sur le site de l’ancien hippodrome de Spa, près de l’aérodrome de Malchamps : " On va leur faire utiliser la carte du ciel, explique encore Emmanuel Jehin, qu’ils ont fabriquée pour pouvoir repérer les constellations, l’Etoile Polaire, les planètes dans le ciel en regardant dans les télescopes ; ensuite, on accueillera dès 22 heures le grand public pour observer, on l’espère, de nombreuses étoiles filantes ; en effet, c’est entre le 12 et le 14 août que la terre traverse une zone riche en poussières de comètes qui rentrent dans l’atmosphère et s’enflamment ce qui donne ce beau spectacle." Du matériel sera installé par le Groupe Astronomie de Spa et ses membres seront présents pour toute explication souhaitée par le public ; reste à espérer deux nuits claires…

Infos: http://www.groupeastronomiespa.be/