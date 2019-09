Spa: plus de 2000 pièces de vêtements neufs à donner aux plus démunis

A Spa, un magasin de vêtements va donner ses invendus aux plus démunis. La boutique a été rachetée et le nouveau propriétaire veut vider la cave d'un stock de 2000 vêtements neufs. Plutôt que de perdre son temps à les vendre à bas prix, il a décidé de les distribuer gratuitement.

Des stocks de plusieurs saisons

Dans la cave du magasin, des centaines de vêtements neufs sont rangés sur de longues tringles. Des vêtements récents. Le franchisé ne va pas les vendre, mais les donner. Olivier Van Langenacker: "Ici, c'est un pull qui vaut 26 euros et qui date de 2018. Ceci, ce sont les stocks résiduels de plusieurs saisons".

Pour les personnes défavorisées

Ces vêtements neufs, il les destine aux personnes défavorisées. Ça améliore son image. Ça montre sa préoccupation sociale. Et il y a aussi une raison économique: "On préfère vendre de la nouvelle collection. Plus on attend, moins cette marchandise vaut quelque chose. Il y a des règles de dévalorisation des stocks. L'été 2019 vaut déjà moins 25% sur le prix d'achat. Donc il y a des stocks à un moment donné qui atteignent une valeur zéro en comptabilité, mais ce n'est pas pour ça que le vêtement ne vaut plus rien. Ce sont des vêtements neufs qui sont parfaits. Vous voyez qu'il y autour de nous à peu près 2000 articles. Ça prend de l'espace".

Le reste ira à des associations

Qui s'estime dans le besoin est donc invité à venir se servir: "Ça se passera de 10 heures à 18 heures. Il y a des contacts qui sont pris avec des associations directement qui vont récolter ce qui reste le dimanche en fin de journée".

Le stock sera ouvert gratuitement au public défavorisé à Spa, au magasin PointCarré, le dimanche 22 septembre.