Spa: pléthore de partis et départ du "chef" rebattront-ils les cartes?

C’est une ère qui va prendre fin à Spa : le bourgmestre Joseph Houssa quittera son poste mayoral en fin de législature. Il a depuis longtemps désigné son dauphin, ou plutôt sa dauphine : Sophie Delettre. Celle-ci arrivera-t-elle à confirmer dans les urnes les espoirs que sa formation politique a placé en elle et conserver une majorité absolue (qui s’est ouverte au PS en 2012), d’autant qu’il y aura beaucoup de listes (6) qui se présenteront devant l’électeur spadois ? Et à Spa, mieux vaudra une majorité forte car les défis de la prochaine législature ne seront pas simples.

Le MR sans le "chef"

Au MR, l’heure est au changement de génération. Joseph Houssa ne sera plus candidat. Sophie Delettre sera la tête de liste avec l’ambition de conserver une majorité absolue. Un vrai changement car comme le précise Sophie Delettre, 39 ans : " Pour moi, c’est un peu particulier car j’avais trois ans quand Joseph Houssa est devenu bourgmestre. Je n’ai toujours connu que lui". Les autres échevins MR se représentent, à l’exception du président du CPAS Luc Maréchal. Sauf effondrement de ce parti, elle sera probablement la prochaine bourgmestre de Spa mais il faudra tenir à l’œil le score des échevins sortants et notamment celui de Charles Gardier, qui a dernièrement laissé son poste scabinal pour un mandat de député régional mais reste populaire. C’est lui qui poussera la liste.

Durant cette législature, plusieurs réalisations sont à mettre à l’actif de la majorité MR-PS : le réaménagement de la place du Monument, le piétonnier, l’avancée du dossier de reconnaissance du thermalisme au patrimoine immatériel de l’Unesco et le vote d’un controversé plan de mobilité. Mais il reste de gros dossiers sur la table, des dossiers que citent l’ensemble des partis qui se présenteront aux suffrages des électeurs en octobre 2018.

" Il faudra terminer la traversée de Spa, avec la place Royale notamment. Il faudra aussi valoriser divers bâtiments. Financièrement, la législature qui s’annonce restera compliquée", détaille Sophie Delettre, sans oublier la finalisation de la reconversion des anciens thermes.

Un autre dossier qui demandera aussi beaucoup d’énergie durant la prochaine législature, c’est l’avenir de l’aérodrome spadois dont l’actuel permis a été prolongé jusqu’au 30 juin 2019.

Osons Spa sans Luc Peeters

Lui aussi ne se représentera pas. Lui, c’est Luc Peeters, celui qui menait les troupes humanistes depuis plusieurs élections communales. A 70 ans, il se retire et c’est l’actuel conseiller communal Laurent Janssen qui emmènera les troupes d’Osons Spa. Cette formation se définit comme " citoyenne ", avec de nombreux candidats non affiliés à un parti. C’est d’ailleurs le cas de sa tête de liste.

Parmi ses priorités : plus de transparence dans la prise de décision et plus de participation citoyenne, mais aussi la redynamisation de la vie commerçante, et un engagement dans la transition énergétique et écologique.

Un PS divisé

Les socialistes spadois se sont déchirés durant cette législature. En mai de l’an dernier, deux de leurs élus (Franck Gazzard et Joëlle Dethier) ont fait dissidence, laissant l’échevin Pierre Bray seul représentant officiel du parti à la rose sur les bancs du Conseil. Un échevin qui a décidé de ne plus se représenter. La liste S.P.A. (Solidarité Progrès Avenir) aura donc la particularité de ne compter aucun élu sortant. Elle sera emmenée par Yoann Frédéric, le fils du député fédéral André Frédéric. Partenaire de l’actuelle majorité, le parti à la rose tentera donc de se maintenir dans la future coalition (si coalition il y a).

Parmi les projets de S.P.A., le développement de l’offre de transports médico-sociaux, les aménagements pour les personnes à mobilité réduite, la mise en œuvre du plan de mobilité et le maintien de la gratuité du parking au centre-ville, et la mise en place de budgets participatifs.

Une Alternative

Quant aux dissidents, ils se sont unis à Ecolo et à divers habitants pour former un nouveau mouvement citoyen dénommé Alternative Plus. C’est d’ailleurs Franck Gazzard qui en sera la tête de liste tandis que l’écolo Claude Brouet occupera la dernière place. Parmi les priorités de ce parti : des budgets participatifs, des parkings extérieurs à la ville, une lutte contre les logements insalubres et plus de participation citoyenne.

Et les autres ?

Deux autres listes brigueront les suffrages des électeurs spadois. Deux listes incomplètes. La première compte quatre noms et l’appelle "Liste des Habitants de Spa". Elle sera emmenée par Didier Bihain. A son programme (entre autres) : réduction des taxes, budget participatif et autonomie énergétique progressive des bâtiments publics

La seconde se présente sous le sigle "Wallonie Insoumise" et ne comptera qu’un seul candidat : José Grégoire. Sa priorité : aider les quart-mondistes.

Politiquement, Spa devrait se rajeunir à l’occasion des prochaines élections. Cela tombe bien, c’est aussi un souhait de certains élus locaux pour la population spadoise, une population dont la pyramide des âges est comparable à celle d’une ville de la côte belge, c’est-à-dire plutôt âgée.