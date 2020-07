Spa : maintien et réorganisation pour le Royal Festival

"Multiplier les représentations pour accueillir tout le monde"

La direction du festival avait déjà multiplié les spectacles en extérieur pour accueillir plus de monde "toutefois on avait été prudent et on ne dépassait pas les 200 spectateurs donc, en principe, pas de souci pour ces spectacles", explique Axel De Boozerée, le directeur du festival, "par contre en cas de pluie, on avait une solution de repli à l’intérieur et là c’est impossible avec seulement 100 personnes autorisées". Par contre, pour les quelques spectacles maintenus à l’intérieur, dans le superbe théâtre du casino, c’est le casse-tête. "On va discuter avec les artistes, tant pour les cas de pluie que pour les spectacles au théâtre, on va trouver des solutions, on va multiplier les représentations pour accueillir tout le monde. On compte sur la météo et sur le fait que les gens ont envie de revenir au théâtre, on espère que le public nous soutiendra", ajoute le directeur du festival.

Le Royal festival de Spa, édition spéciale 2020, c’est du 31 juillet au 16 août dans la ville d’eau.