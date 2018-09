Spa: les peignoirs Laïliza s'exportent à Paris et à Cannes

Des peignoirs en éponge pour femmes qui soient élégants avec des coupes novatrices, c'est l'idée de Greta Van den Herten. La spadoise a créé un atelier de couture où elle a développé sa propre marque appelée Laïliza. Et l'idée a séduit, non seulement, les particuliers mais aussi les grands hôtels dont un à Paris et des boutiques situées à Malmedy, à Cannes et à Monaco.

Le peignoir autrement

Greta a une longue expérience dans la couture. Elle a, durant des années, créé des robes de mariée sur mesure. Si elle s'est tournée maintenant vers la création de peignoirs en éponge de luxe, c'est en constatant qu'il n'existait pas de modèles qui soient adaptés aux courbes féminines.

"Quand j'allais aux thermes et j'observais des femmes perdues dans des peignoirs thermales, explique Greta. Je me disais que ce n'était vraiment pas l'idéal. C'est à partir de ce moment que j'ai décidé de lancer une gamme de peignoirs de luxe".

Ces tenues ont une coupe beaucoup plus féminine et, outre les peignoirs, il existe également des paréos et des petites robes en éponge.

L'importance des matières

Pour la confection de ses articles, Greta choisi les tissus avec beaucoup de soin. Elle utilise de l'éponge bouclette qui est tricotée. L'avantage est que si on tire sur une de ces bouclettes, elle va casser mais ne pas s'effilocher.

Une autre matière utilisée dans une gamme plus luxueuse est le velours.

Greta: "Je travaille avec des tissus qui viennent du nord de l'Italie. J'essaye que cela soit toujours du circuit court. Ils sont également garantis "Oekotex" ce qui signifie le respect de la nature mais également de la peau".

Aujourd'hui, les peignoirs Laïliza connaissent un joile succès puisque deux nouvelles boutiques situées à Cannes sur la Croisette et à Monaco proposent les collections de Greta Van den Herten.

Pour découvrir les articles de Laïliza, rendez-vous sur le site: http://www.lailiza.be/fr/