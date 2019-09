Spa : les derniers jours de l'Institut Henrijean

La semaine prochaine, il ne restera plus rien de l’Institut Henrijean. Le bâtiment, situé en plein centre-ville, sera démoli, dans le cadre du vaste chantier de la rénovation des anciens thermes de Spa, en un complexe immobilier et hôtelier. L’édifice des anciens thermes, construit en 1868, sera conservé en partie. En revanche, l’institut Henrijean, bâtiment fonctionnel du 20e siècle (1971) sans réelle valeur architecturale, sera abattu. Il était vide depuis une dizaine d’années.

Le centre de recherche de Spadel

L’institut Henrijean a été longtemps le laboratoire d’analyses, le laboratoire d’hydrologie du groupe Spadel, la maison mère de Spa Monopole. C’est là que l’on vérifiait la qualité des eaux, que l’on estimait si telle source pouvait être embouteillée, que l’on validait les matériaux à utiliser pour les citernes d’eaux… ; c’était aussi le laboratoire de recherches et développement de l’entreprise, où se côtoyaient hydrologues, géologues, ingénieurs et personnel de laboratoire. C’est donc un petit pan de l’histoire spadoise qui va disparaître.

A l’origine, un laboratoire médical pour accompagner les curistes

La création du laboratoire proprement dit remonte en fait à 1931. A cette époque, l’institut Henrijean est avant tout un laboratoire de biologie clinique, au service des patients qui suivent une cure thermale et médicale à Spa. Il est baptisé "Laboratoires de l’Etablissement des bains".

A la fin du 20e siècle, les cures thermales, à caractère médical, ont fortement diminué au profit d’un thermalisme plus ludique. Et les besoins techniques de Spa Monopole-Spadel n’ont cessé d’augmenter tandis que sa production était multipliée par 10 en quelques décennies. L’institut Henrijean abandonne progressivement la biologie clinique pour se consacrer à l’analyse, à la conservation de l’eau et à tout ce qui tourne autour de la production de l’eau et des exigences de plus en plus grandes de la législation pour la conservation des denrées alimentaires.

D’abord installé au cœur des anciens thermes, l’institut déménagera en 1971 dans un nouveau bâtiment attenant, celui qui sera bientôt démoli.

Aujourd’hui, l’Institut est hébergé au siège de Spa Monopole, à quelques centaines de mètres.

Qui était François Henrijean ?

L’homme qui a donné son nom à l’Institut Henrijean, c’est François Henrijean, un médecin, fils de boulanger spadois. Passionné de bactériologie et de cardiologie, il initiera la création de l’institut avec la ville de Spa et Spa Monopole. Il mourra en 1932, à l’âge de 73 ans.

Son buste trône dans le hall de l’entreprise Spa Monopole et exceptionnellement, pour l’instant, au Musée de la ville d’eaux, dans le cadre de l’exposition "Spa : au bain !".