Spa : "Les Accros du Peignoir"

A Spa, l'office du tourisme et du thermalisme a lancé sa nouvelle campagne de communication relative au thermalisme spadois, "les Accrocs du peignoir". Spa rejoint en fait la communauté des Accrocs du peignoir lancée par 17 villes d'eaux du massif central en France. Le peignoir sera d'ailleurs au centre de la journée mondiale du bien-être organisée à Spa le 9 juin.



Hier à Spa se sont également tenus les ateliers wallons du tourisme et à cette occasion, le ministre wallon du tourisme René Colin a lancé officiellement la campagne de promotion du thème touristique wallon en 2019, en l’occurrence "la Wallonie, Terre d'eau". Un choix évident aux yeux de Michel Vankeerberghen, administrateur délégué de Wallonie Belgique Tourisme : " L’eau est un peu l’or bleu de la Wallonie. C’est un thème très transversal qui est rassembleur. C’est un élément important avec les rivières, les fleuves, les lacs qui sont très nombreux. On a rassemblé toutes les prestations en trois thèmes. On a d’abord " A l’eau " qui se fait dans l’eau, sur l’eau comme le kayak et les croisières. Ensuite, il y a tout ce qui est " Au bord de l’eau , donc avec les balades le long de l’eau. Le troisième thème c’est " Les bénéfices de l’eau ", tout ce qui fait partie des biens-faits de l’eau et ici à Spa, rien de plus emblématique que cela ".

L'eau est donc le thème du tourisme wallon pour toute l'année 2019 et ce ne sont pas les attraits liés à l'eau qui manquent en particulier dans notre Province. A noter que le ministre Colin a également dévoilé le thème du tourisme wallon pour 2020, en l’occurrence la Nature.