A Spa, le MR et la liste S.P.A. ont terminé la rédaction de leur accord de majorité. Ils l'ont remis au directeur général.

Lors des élections communales, le MR Spa a vu sa majorité absolue confirmée, mais elle reste courte. Pour l'étoffer, il s'est tourné vers S.P.A., son partenaire dans la majorité sortante et ce, même si cette formation n'a désormais plus qu'un élu: Yoann Frédéric. Ce dernier devient échevin. Il sera notamment en charge de la participation citoyenne, de l'environnement et de la mobilité.

Le MR a également désigné ses élus qui feront partie du Collège communal. Il s'agit des échevins sortant Paul Mathy et Francis Bastin ainsi que de Wee Min Kuo, de Nicolas Tefnin et de Charlotte Guyot-Stevens. Sophie Delettre sera la nouvelle bourgmestre. Un collège communal spadois qui a été largement rajeuni. Quatre de ses sept membres (en comptant le président du CPAS) ne faisaient pas partie du collège sortant.

Pour rappel, lors du scrutin, le MR a remporté 11 sièges (-2). Il conserve donc sa majorité absolue mais de justesse. Le groupe Alternatives Plus, emmené par Franck Gazzard, a réalisé une grosse percée et remporte 7 sièges. Dégringolade en revanche pour Osons Spa (2 sièges) et S.P.A (1).