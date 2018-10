Spa : le MR a désigné ses membres du Collège communal

A Spa, la formation de la future majorité progresse. Le MR, qui dispose d'une courte majorité absolue, a décidé d'ouvrir celle-ci et de rencontrer tous les autres partis ayant des élus. Cela se fera d'ici la fin de cette semaine. Dans le même temps, le MR a désigné ses élus qui feront partie du Collège communal, sans préciser les attributions, vu les négociations à venir. Il s'agit des échevins sortant Paul Mathy et Francis Bastin ainsi que de Wee Min Kuo, de Nicolas Tefnin et de Charlotte Guyot-Stevens. Sophie Delettre sera la nouvelle bourgmestre.

Le MR a remporté 11 sièges (-2). Il conserve donc sa majorité absolue mais de justesse. Le groupe Alternatives Plus, emmené par Franck Gazzard a réalisé une grosse percée et remporte 7 sièges. Dégringolade en revanche pour Osons Spa (2 sièges) et S.P.A (1).