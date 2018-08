Spa: le feu d'artifice du 15 août annulé en raison de la sécheresse.

A Spa, le traditionnel feu d'artifice du 15 août n'aura pas lieu. Les risques d'incendies ont été jugés trop importants. Cette décision fait suite à l'arrêté du gouverneur faisant fonction en province de Liège, qui déconseille fortement les feux d'artifices en raison de la sécheresse.

La ville de Spa a demandé l'avis des pompiers et a donc finalement annulé l'événement. D'autant que ce feu d'artifice devait être tiré depuis un site à risque. Isabelle Grégoire, directrice de la maison du tourisme et de l'office du tourisme de Spa: "Le feu d'artifice est tiré dans un site naturel, celui du parc des 7 heures. C'est un parc qui est vraiment à l'orée de la forêt et en plus c'est un parc très boisé. Donc vu les conditions climatiques qu'on a connues ici au mois de juillet, c'est prendre un risque inutile que de tirer le feu d'artifice cette année".

Une annulation qui n'engendrera toutefois aucune perte financière pour la commune: "Nous avons un contrat avec le tireur, et dans les clauses de ce contrat, il y a effectivement la possibilité d'annulation pour des raisons qui nous sont complètement indépendantes. Et donc, dans ce cadre-là, nous ne devrons pas évidemment payer ce feu d'artifice puisqu'on est dans une situation tout à fait exceptionnelle".

Spa n'est pas la première commune où des mesures ont été prises par rapport au feu d'artifice des festivités du 15 août. A Huy, il a été déplacé du fort au Pont de l'Europe. A Ans, il a finalement été maintenu mais il avait aussi été question de l'annuler.