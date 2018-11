Spa: le dernier conseil communal du "Chef"

C'est une page qui se tourne à Spa. Ce jeudi soir, le libéral Joseph Houssa préside son dernier conseil communal.

Après 42 ans de vie politique dont 36 à la tête de sa ville, Joseph Houssa cèdera le mayorat, le 3 décembre prochain, à une autre libérale, gagnante des élections : Sophie Delettre.

Même s'il a encore été sollicité pour figurer sur la liste du MR, Joseph Houssa, 88 ans, a préféré tourner la page avec "un pincement au coeur", dit il mais "sans regret" et en toute confiance dans les compétences de celle qu'il avait déjà désigné pour sa succession il y a quelques années.

De 2 conseillers à la majorité absolue

Joseph Houssa n'est pas tombé dans la marmite politque très jeune. Issu d'une famille paysanne ardennaise, il a d'abord fait carrière au Congo puis dans des sociétés privées chez nous avant d'être appelé par les libéraux, c'était en 1970. " J'ai refusé, en 76, j'ai aussi refusé puis ça va j'ai accepté et à l'époque où je suis arrivé on avait 2 conseillers sur 21 !". Joseph Houssa a fait grimper les scores libéraux jusqu'à devenir le premier parti de Spa et décrocher 5 majorités absolues successives.

Pourtant, celui que tout le monde surnomme le "Chef" à Spa a du faire face à des situations compliqués: "les finances n'étaient pas bonnes, on les a redressées. Puis il y a eu la fin du thermalisme social. Ca a été terrible. On s'est retrouvé avec des grands bâtiments vides. Il y a eu d'importants licenciements. Il a fallu repenser la politique thermale. Avec d'autres communes, on a réussi à sauver les Heures Claires grâce à une intercommunale et ça se porte très bien maintenant. On a construit aussi le nouvel établissement thermal et ça a coûté très cher."

A cela, il faut ajouter la crise de 2008, la faillite de Dexia ex Crédit communal dont Spa détenait beaucoup d'actions. Les dividendes ont plongé à zéro. Aujourd'hui, Joseph Houssa estime remettre, à sa successeur, une ville aux finances saines.

Sa longévité politique, il la doit, dit il, "aux Spadioises et aux Spadois, aux petites gens qui ont beaucoup voté pour moi.Mon bureau était toujours ouvert. La proximité, c'est important, la réalité quotidienne, c'et ce qui manque à beaucoup..."

Amateur de théâtre

Joseph Houssa ne jouera pas les belle-mères mais "si Sophie a besoin de moi, d'un conseil, elle sait où me trouver". S'il n'a pas de regret, il nuance parfois: " j'ai fait ce que j'ai pu pour la sauvegarde du patrimoine. On a rénové toutes les salles sur fonds propres ( le petit théâtre par exemple), le pouhon aussi . Mais il reste à faire. On a commencé le Waux Hall, le dossier est prêt aussi pour la Galerie du parc mais il faut des subsides maintenant".

Une de ses fiertés? La création du centre culturel qui fonctionne très bien .

Aujourd'hui , Joseph Houssa tiendra son dernier conseil communal. Il a déjà repris quelques effets de sa "seconde résidence" , son bureau toujours ouvert à tous. Quant à ses autres occupations? "Je ne sais pas ce que je vais faire...", dit il tout en précisant qu'il aime le théâtre et qu'en tout cas on l'y verra encore.