Spa : la ville en justice pour faire démolir l'ancien Golf Hôtel

Risque pour la sécurité

Une ruine bientôt démolie - © F.Dubois

D’hôtel, ce bâtiment de la corniche de Balmoral n’en a plus que le nom. Le groupe hollandais qui l’a racheté début des années 2000 n’y a jamais rien fait. Un incendie criminel a scellé son sort en 2017 et le propriétaire n’était pas assuré.

Depuis la ville tente en vain de faire bouger le propriétaire. Ce jeudi, en conseil communal à huis clos, la ville a donc décidé de saisir une nouvelle fois la justice :"à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes. Il y a une ordonnance de la bourgmestre qui donnait 6 mois au propriétaire pour sécuriser ou démolir. Ça ne bouge pas et donc nous allons saisir la justice. Le bâtiment est dans un tel état que ce sera sans doute la démolition. Il y a un risque pour la sécurité sur la voie publique si des pans de murs venaient à se détacher et il y a aussi un risque en aval où passe une promenade actuellement interdite", explique Paul Mathy, l’échevin spadois du patrimoine.

Si le tribunal l’y autorise, la ville pourrait alors faire démolir la ruine aux frais du propriétaire.

Spa espère toujours qu’ensuite un nouvel investisseur se présente pour reprendre cette friche et dans ce cas, elle compte bien imposer des conditions urbanistiques strictes pour reconstruire un bâtiment le plus fidèle possible à ce que fut cet ancien élément du patrimoine spadois.