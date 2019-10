Spa : la piscine intérieure va fermer pour rénovation en 2021

La Régie communale autonome gère la piscine de Spa et semble prendre très largement les devants. Elle a en effet entamé la procédure pour se séparer de 3 des 4 agents qui travaillent à la piscine. Les agents l’ont appris via un courrier.

La future fermeture pour rénovation de la piscine communale de Spa n’est pas le seul motif invoqué comme Jean-Claude Servais, secrétaire régional de la CGSP :"Derrière le fait de se plaindre de la fermeture annoncée pendant 22 mois, on veut se séparer des agents en disant que les agents ne font plus correctement leur travail. Quand les agents reçoivent les documents, il y a déjà dedans, le nombre de semaine de préavis et un montant financier qui leur serait donné dans le cas où il n’y a pas de préavis presté. Donc, quand on voit ces choses-là, on se dit que les décisions sont prises. Maintenant, la piscine doit continuer à tourner pendant deux ans. Est-ce qu’ils vont utiliser du personnel de la régie communale ? La seule chose que l’on sait, c’est qu’un agent s’est présenté début de semaine dernière, c’était en fait un étudiant. Le vrai objectif c’est de diminuer la masse salariale".



Le président de la Régie communale autonome, le conseiller communal (et ex-échevin) MR, Bernard Jurion, n’a pas voulu faire de commentaire à propos de ce dossier car les procédures sont en cours.