Spa: la période de nidification bientôt prise en compte dans les futurs projets immobiliers?

Abattre des arbres ou tailler des haies en pleine période de nidification, ce n'est pas la meilleure des choses, mais en Wallonie, pour les particuliers en tout cas, ce n'est pas interdit.

A Spa, par exemple, pour les besoins d'un projet de lotissements, des arbres viennent d'être abattus sur le site boisé de la Havette.

Trop tard pour intervenir, mais pour éviter cette situation dans le futur, Claude Brouet, du groupe d'opposition alternative PLUS, va interpeller la majorité et exiger des mesures de renforcement: "Ces mesures de renforcement peuvent se faire au niveau communal par une initiative d'intégrer peut-être dans les autorisations de projets de lotissements une période pendant laquelle on devrait faire l'abattage d'arbres ou couper des haies. Mais je pense que la meilleure des choses, ce serait au niveau du gouvernement wallon. C'est pour ça que je vais m'adresser justement à Madame Tellier. En Flandre, ce genre de législation existe. Ça doit certainement être tout à fait transposable en Région wallonne".