Spa: la nuit des étoiles filantes est à contempler à l'aérodrome de Malchamps

La 29e édition de la nuit des étoiles filantes, c’est ce vendredi et samedi du côté de Spa. C’est un événement gratuit organisé à l’aérodrome de Malchamps par le groupe astronomique de Spa.

Tout le matériel est mis à disposition pour observer ce magnifique phénomène naturel, les étoiles filantes. Il ne reste plus qu’à espérer que la météo soit favorable.

"On a la chance qu’à la mi-août, un essaim d’étoiles filantes, appelé Perséides, qui sont en fait des petites poussières de comètes, rentrent à très grande vitesse, 50 kilomètres par seconde, dans l’atmosphère de la terre et brûlent", explique Emmmanuel Jehin, astronome et organisateur de cette observation.

À partir de 22 heures, les télescopes seront mis à disposition mais les spectateurs sont invités à prendre des jumelles.

Vous aurez toutes les infos sur le site : groupeastronomiespa.be