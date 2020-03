Spa : la finale du tournoi d'éloquence reportée

A Spa, la finale du tournoi d'éloquence, prévue ce samedi, a été reportée. En cause, l'application à la lettre d'un arrêté pris ce vendredi après-midi par la bourgmestre, interdisant les réunions publiques au Centre culturel de la ville. Les organisateurs parlent de report à une date ultérieure et non d'annulation. "Une nouvelle date sera déterminée en fonction de l'évolution sanitaire régionale, des décisions politiques et des disponibilités de chacun", précisent ce vendredi soir les organisateurs.

Cette finale aurait du être diffusée ce samedi soir sur Vedia.