Spa: la disparition de l'abbé Floribert était volontaire

On a retrouvé l'abbé Floribert. Après avoir passé des vacances dans son pays natal, l'abbé n'était pas revenu en Belgique. On avait perdu sa trace en octobre 2018. Une disparition qui semblait inquiétante, mais qui est en fait volontaire.

L'abbé aurait changé de nom et de vie

C'est Sudpresse qui le révèle ce lundi matin: l'abbé Floribert va bien, il est bien vivant. Il aurait changé de vie et même, semble-t-il, de nom.

L'abbé était parti en vacances au Katanga en juillet 2018. Il devait rentrer en septembre. Début octobre, l'évêque de Liège avait même appris qu'il était à Lubumbashi en partance pour la Belgique. Mais voilà, il n'est jamais revenu. Certains craignaient le pire dans cette région souvent en proie à d'importants troubles ethniques. Les paroissiens et l'évêché se sont inquiétés. Une plainte a même été déposée à la police et le ministère des affaires étrangères avait été alerté.

Un coup de fil rassurant

C'est un coup de fil en Belgique qui a permis de rassurer sur son état de santé. D'après l'évêché, l'abbé a téléphoné à une personne de la communauté congolaise ici en Belgique. On a ainsi su qu'il allait bien. Il aurait changé de nom et de vie. L'évêque n'en sait pas plus pour l'instant sur les raisons qui l'ont poussé à faire cela. On parle peut-être d'ennuis financiers. Toujours est-il que maintenant, l'évêque va officiellement le suspendre de son ministère, en informer la conférence des évêques du Congo, et procéder à son remplacement. Au grand soulagement des paroissiens spadois.