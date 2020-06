Spa: distribution de denrées non périssables pour les plus démunis

Une distribution de denrées non périssables se déroulera ce jeudi au Musée de la Ville d'Eaux à Spa. L'initiative émane de l’ASBL Ciréfasol qui accompagne depuis 2015 les réfugiés installés dans les centres d'accueil de Spa, Jalhay et Polleur.

La récolte des dons a eu lieu la semaine dernière

Ici, c'est une opération plus large qui concerne les plus démunis de Spa et alentours, frappés davantage encore par la crise du Covid-19. Annick Jean, une des bénévoles de l'ASBL: "Ciréfasol a décidé d'organiser une collecte solidaire de denrées non périssables et de produits de première nécessité en deux temps. Le premier temps, c'était de recevoir ces dons. Jeudi et vendredi derniers, nous avons vraiment reçu beaucoup de dons d'une petite cinquantaine de donateurs. Et puis ce jeudi, il faut distribuer ces dons".

Pour les personnes âgées en difficultés par exemple, il ne faut pas hésiter, il faut le dire

Une distribution ouverte à tous ceux qui en ont besoin, comme le souligne Annick Jean: "Tout un chacun est le bienvenu parce que cette crise a provoqué des difficultés parfois chez n'importe qui. La difficulté, c'est de trouver ces personnes. Pour les personnes âgées qui sont en difficultés par exemple, il ne faut pas hésiter, il faut le dire. La paupérisation est là et va s'accentuer à cause de cette crise sanitaire qui a empêché pas mal de gens de travailler, qui a engendré des salaires réduits, des difficultés pour les étudiants. Cela touche plein de personnes. C'était vraiment une action de solidarité pour les Spadois et alentours bien entendu".

La distribution des denrées non périssables est donc prévue ce jeudi au Musée de la Ville d'Eaux avenue Reine Astrid à Spa, de 16 à 19 heures. Si vous connaissez des personnes en précarité absolue, il ne faut pas hésiter à les informer de l'opération.