Spa:des patients "COVID" accueillis dès lundi à Nivezé et aux Heures Claires

Les hôpitaux sont saturés en région liégeoise, le gouvernement de la Wallonie a donc décidé ce jeudi de libérer des lits hospitaliers pour diriger certains patients vers d'autres structures d'accueil.

C'est ainsi que 168 places seront progressivement accessibles dès lundi dans des centres de convalescence et de revalidation.

138 lits disponibles sur Spa

Dès lundi, 15 lits seront ouverts au centre de convalescence dépendant des mutualités chrétiennes à Nivezé. ce centre pourra augmenter sa capacité d'accueil jusqu'à 88 lits.

A partir de mercredi, ce sont les Heures Claires qui accueilleront 20 personnes avec un possibilité d'augmenter jusqu'à 50 places.

" Ce système doit à la fois permettre de soulager d’urgence les hôpitaux et continuer d’offrir des soins de qualité aux personnes qui se remettent d’une hospitalisation de covid-19 et qui ne peuvent pas encore rentrer chez elles. Ces opérations se feront sous une supervision médicale et en parfaite collaboration avec les hôpitaux et ces structures de convalescence ", souligne la ministre wallonne de la santé, Christie Morreale.

Les patients orientés vers ces structures nécessitent encore un suivi médical mais léger et ces centres disposent , pour l'instant, du personnel pour assurer ce suivi. La Ministre relance cependant son appel aux volontaires, anciens infirmiers, professeurs de soins et autres qui pourarient venir en aide car l'ouverture d'autres structures est en réflexion.



30 places à Morlanwelz



Le centre de convalescence de la Maison de Mariemont à Morlanwelz accueillera également 15 patients dès mardi avec une possibilité ed monter jusqu'à 30.

Des conventions pour deux mois ont été passées avec ces différentes structures.