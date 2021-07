Spa : des enfants brûlés reçoivent des soins aux Thermes de Spa

Les cures destinées aux enfants brûlés sont organisées aux Thermes de Spa. Dès 9 heures, ils peuvent se détendre dans une eau dont la température est de 33 degrés. "Je joue avec mes copains. J’aime bien nager dans les piscines", nous dit Adrien, un enfant victime de brûlures.

Les accidents domestiques

Les enfants ont chacun une histoire personnelle. La plupart du temps, ils ont été victimes d’un accident domestique. Théo, lui aussi victime de brûlures, raconte : "J’avais deux et demi. J’apprenais à marcher. Je montais les escaliers pour aller dans la salle de bains. Mon frère avait fait tomber une bouteille qui n’était pas bien refermée. J’ai glissé et j’ai été brûlé sur la jambe et sur le bras". "Il y a l’effet circulatoire avec une amélioration de la circulation et une meilleure irrigation des cicatrices. Et l’effet en lui-même du massage de la cicatrice qui fait qu’elle est assouplie".

L’effet des soins

L’asbl Pinocchio encadre les participants. Ils ont entre 6 et 16 ans. L’association est soutenue par la Défense. Elle permet aux enfants originaires des six centres belges des brûlés de bénéficier de soins. André Gavray, kinésithérapeute indépendant voit des effets immédiats dans les soins : "Il y a l’effet circulatoire avec une amélioration de la circulation et une meilleure irrigation des cicatrices. Et l’effet en lui-même du massage de la cicatrice qui fait qu’elle est assouplie".

Hors de l’eau, des prises en charge s’effectuent à quatre mains. Laure Mbongolo, kinésithérapeute bénévole de l’asbl Pinocchio explique : "Nous hydratons la peau des enfants, ce qui permet de l’assouplir. Si la peau n’est pas assez souple, l’enfant va avoir des difficultés pour se mobiliser. Les soins vont permettre aux enfants d’avoir une bonne mobilité".

L’effet thérapeutique de l’eau de Spa

L’eau de Spa a des effets thérapeutiques. Séverine Philippin, directrice générale des Thermes de Spa explique : "L’eau Marie-Henriette est tout à fait particulière de par sa contenance en hydrates de carbone, en minéraux, en oligo-éléments et en fer. C’est une eau qui est naturellement pétillante et qui apporte des bienfaits surprenants sur les brûlures. Elle apporte des soulagements notoires aux brûlés".

Effet bénéfique sur le plan psychologique

Psychologiquement, le bénéfice de la cure thermale est constaté chez les enfants. Els Vandermeule, psychologue à l’asbl Pinocchio explique : "Ils découvrent qu’ils ne sont pas seuls à avoir des cicatrices. Ils ont les mêmes souffrances que les autres enfants. Ils comprennent aussi qu’ils peuvent guérir".

Vous pouvez aider financièrement l’asbl Pinocchio

L’asbl Pinocchio récolte des fonds pour financer les cures. Pour deux semaines à Spa, avec quatorze enfants, Pinocchio doit débourser 30.000 euros.