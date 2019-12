Spa : appel aux dons d'instruments de musique pour les réfugiés

Depuis quelques semaines, des réfugiés sont accueillis dans des centres en région spadoise et theutoise.

L’entreprise de créations d’événements Spa Live a décidé de s’associer au travail de la plateforme Ciréfasol (Citoyens Réfugiés des Fagnes Solidaires) et lance un appel à la solidarité musicale. Il s’agit d’un appel aux dons ou aux prêts d’instruments de musique.

"C’est une première pour moi, explique Sébastien-Hubert Vassen, le responsable de Spa Live. Quand j’ai vu que la région de Spa accueillait des réfugiés, j’étais content de cette solidarité. Beaucoup de personnes se sont manifestées et j’ai décidé de sauter dans le bateau aussi".

Pour Sébastien-Hubert Vassen, il faut offrir à ces personnes la possibilité d’exprimer leur art. "Je me suis dit que, parmi les réfugiés, il y avait certainement des musiciens. Et la musique pour moi est sans doute le meilleur langage, le langage universel pour pouvoir échanger avec d’autres. Ces musiciens sont certainement venus sans leurs instruments, vu les conditions dans lesquelles ils sont arrivés jusqu’ici. Et je me suis dit que j’allais faire appel à la solidarité

Si vous souhaitez offrir ou prêter un instrument, il suffit de contacter Spa Live ou Ciréfasol via leur page Facebook. Les instruments récoltés seront mis à disposition dans les trois centres d’accueil de la région.