Spa: Alternative plus, une nouvelle liste pour les élections communales

Ce n'était plus qu'un secret de polichinelle, depuis quelques mois le groupe Ecolo de Spa et la liste citoyenne de Frank Gazzard négociaient en vue des élections communales d'octobre prochain. C'est désormais officiel, il y aura bien une nouvelle liste et elle s'appellera Alternative plus.

Si la liste est nouvelle, ses deux initiateurs sont des noms bien connus de la politique spadoise: Claude Brouet, ECOLO, et conseiller communal depuis de nombreuses années et Frank Gazzard, ancien conseiller communal élu sur la liste socialiste et qui siège depuis 2016 comme indépendant.

Liste ouverte et pluraliste

C'est après avoir constaté qu'en 2012, un Spadois sur quatre n'avait pas exprimé de vote valable que l'idée avait germé de lancer une liste citoyenne pour tenter de réconcilier citoyen et politique. "Nous proposons une liste pluraliste ouverte aux citoyens de toutes tendances politiques parce que nous pensons que le développement de la ville doit dépasser les intérêts particuliers des partis et des personnes", précise Alternative plus.

Les deux mentors de la liste veulent d'ailleurs construire le programme électoral avec la population. Pour ce faire, ils vont lancer un petit sondage sur des questions relatives notamment à la santé, l'environnement, le logement ou encore la mobilité. Ceci dit le projet du nouveau groupe , on le sait déjà , portera sur plus d'éthique politique, de budgets participatifs pour les quartiers, de respect des habitants quant aux nuisances lors de certains événements ou encore plus de logements corrects.