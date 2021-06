Spa : 4 créations et une vingtaine de spectacles pour la 62e édition du Royal Festival

C’était un des rares festivals à avoir eu lieu l’année dernière, le Royal Festival de Spa revient également cette année.

L’année dernière, l’équipe du festival avait dû jongler avec des jauges de public qui variaient de semaine en semaine. Le festival s’était aussi tenu en extérieur avec un programme réduit et les aléas de la météo.

La 62e édition va retrouver les salles et salons du casino avec une vingtaine de spectacles et 41 représentations entre le 10 et le 22 août.