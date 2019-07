Spa : 30.000 plantes à arroser quotidiennement en raison de la canicule

Depuis lundi, les ouvriers communaux de Spa tentent d’offrir une petite douche aux 30.000 plantes de la ville. Cela représente 10 litres d’eau par mètres carrés, mais avec la chaleur, la terre ne semble jamais en avoir assez. "Si on ne le fait pas, la plante se dessèche et elle souffre énormément. Elle ne sera pas aussi jolie et le but c’est justement qu’elle soit belle pour le touriste qui vient à spa", explique Thierry Chevrolet, un ouvrier communal.

Habituellement, le service plantation n’arrose que les vasques et les plantes en pots, mais ces jours-ci, c’est insuffisant. Les fleurs ont soif. Pour arroser un maximum, les ouvriers commencent 2 heures plus tôt, soit à 6 heures du matin. Pourtant, ce n’est pas forcément le meilleur moment. D’après Olivier Hurbebise, le chef du service plantation de la ville de spa, le meilleur moment c’est à la tombée de la nuit.

Arroser les milliers de plantes, cela demande beaucoup d’eau. Le service a deux citernes qu’il remplit plusieurs fois par jour. "Ici pour le moment, on est en train de pomper l’eau dans la rivière pour éviter de prendre l’eau potable et on remplit une citerne de 1000 litres. En période de canicule, il nous en faut plus ou moins 7 par jour", précise Olivier Hurbebise, le chef du service plantation de la ville de Spa.

Les ouvriers communaux espèrent pouvoir repasser à un système normal dès la semaine prochaine, car donner à boire aux plantes leur prend tout leur temps, et en attendant, les mauvaises herbes gagnent du terrain.