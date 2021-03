Soutien financier pour la prise en compte de la santé mentale des SDF liégeois

L’asbl Smi-le, pour Service mobile infirmier liégeois, va recevoir 25.000 euros du CPAS pour intégrer l’aspect santé mentale dans son travail avec les SDF de Liège.

Cette asbl compte deux infirmières qui sillonnent les rues de la ville pour aller à la rencontre des sans-abri. Elles leur fournissent des soins mais les orientent aussi vers les structures de santé susceptibles de les aider. Or à côté de l’aspect physique, la santé mentale entre aussi en ligne de compte. C’est dans cette optique que cette subvention leur permettra d’agir encore mieux.

" Il faut savoir que les personnes sans-abri sont des personnes qui présentent souvent des problèmes au niveau psychologique. Il ne faut pas s’étonner quand on vit dans la rue d’être en détresse au niveau psychologique, et donc nous allons aller à leur rencontre, créer cette relation de confiance, voir ce dont ils ont besoin, les orienter et les accompagner vers les structures adéquates, surtout au niveau de la santé mentale ", précise Camille Delvoye, une des deux infirmières du service.

" Ce n’est pas du tout simple pour ces personnes d’aller dans un service de santé mentale, pour plusieurs raisons : la première, il y a énormément de peurs comme la peur des institutions, celle des blouses blanches, et puis il faut faire face à des stéréotypes. Enfin, il y a aussi la non-capacité de se mobiliser tout seul pour aller vers ces structures. Donc nous allons agir sur tous ces niveaux, donc au niveau de la lutte contre les stéréotypes, être là pour gérer leurs peurs et les accompagner dans la compréhension de ce qui se passe et de la prise en charge médicale au niveau de la santé mentale ", ajoute-t-elle encore.