"Sous l’aéroport, un village préhistorique", une exposition organisée simultanément en trois lieux

"Sous l'aéroport, un village préhistorique" est une exposition qui se tiendra cet été simultanément au Préhistomuseum de Flémalle, dans le terminal passager de Liege-Aiport et sur les lieux mêmes des fouilles archéologiques toujours en cours à Bierset. Il s’agit d’une exposition qui marque un partenariat inédit entre développeurs économiques et opérateurs culturels.

Depuis 2014, des fouilles sont organisées sur les quelques 465 hectares de terrain qui bordent l'aéroport. Celles-ci ne devraient pas prendre fin avant 2035. Pour l'heure, sur 15 hectares de ce chantier a été découvert un village du néolithique ancien datant de 7.000 ans. " Ce sont des villages qu’on appelle rubanés parce qu’ils dessinent des rubans sur les céramiques que l’on retrouve. On a aussi des vestiges un peu plus récents. Des populations de l’âge de fer se sont implantés ici il y a 2.500 ans " explique Claire Gofioule, archéologue au sein de l'Agence Wallonne du Patrimoine.

Ce chantier que le public pourra visiter cet été, situé au sud de l'aéroport, permettra ultérieurement le développement de l'activité bureautique de celui-ci. " Au fil du temps, on a créé une relation étroite entre les ingénieurs de la SOWAER qui étaient chargés de développer les zones d’activités et les archéologues qui continuaient à rechercher les traces du passé. Finalement, on a pu trouver un bon compromis entre la mise en valeur du patrimoine historique et archéologique de la région et le développement économique " déclare Luc Vuylsteke, Président du Comité de Direction de la Société Wallonne des Aéroports.

Diverses activités seront proposées au public dans le cadre de cette exposition : ateliers, démonstrations et conférences en collaboration avec le Préhistomuseum de Flémalle.

L’exposition se tiendra du 1er juillet au 9 septembre. Le programme complet est à découvrir sur www.sousbierset.be