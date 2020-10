Soumagne : toutes les écoles primaires et maternelles sont fermées

Les congés commencent avec quelques jours d'avance pour les écoliers de Soumagne. Là-bas, l'entièreté des écoles primaires et maternelles sont fermées. La situation était difficile à gérer et la commune a décidé de prendre les devants avant d'être complètement dépassée. Cela concerne tant les écoles communales que les écoles du réseau libre.

Le bourgmestre, Benjamin Houet justifie cette décision qui concerne plus de 1.400 enfants : "On s’est rendu compte, les jours passants, qu’il était de plus en plus difficile d’organiser de manière correcte le fonctionnement de certaines écoles. Et qu’il était de plus en plus difficile de remplacer certains enseignants qui étaient malades. La deuxième raison qui a justifié notre décision, c’est qu’on souhaitait permettre aux élèves d’être sans contact pendant une quinzaine de jours pour limiter la propagation du covid-19."