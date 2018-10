Soumagne: les trois premières listes dans un mouchoir de poche

Faites vos jeux, tout est possible à Soumagne. L'opposition libéral "Soumagne demain" (24,51 %) et ses 7 sièges termine en tête. Elle devance le "PS", jusque là en majorité majorité absolue avec 14 sièges, mais qui chute et se retrouve avec 6 sièges (22,49 %). "Ici-Soumagne" (22,17 %) récolte aussi 6 sièges.

Derrière ces trois partis, on retrouve "Ecolo" (14,47 %) et "Citoyen Go" (11,74 %) qui compte tous les deux 3 sièges.

Le paysage politique de Soumagne va changer, c'est certain et c’est Benjamin Houet (1 066 voix de préférence) , leader de "Soumagne Demain", qui aura la main pour former une majorité.