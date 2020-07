Soumagne : le projet du Central Piazza ne verra jamais le jour

Les complexes commerciaux en périphérie n’ont plus la cote ! A Soumagne, le projet du Central Piazza est définitivement enterré. Le Conseil d’Etat a définitivement annulé le permis d’urbanisme. C’est la fin d’une saga qui a débuté en 2008.

Au départ, la commune de Soumagne soutenait le projet de parc commercial sur l’ancien site industriel des bétons mosans. Il prévoyait plus d’une vingtaine de commerces sur 20.000 mètres carrés et un parking de 800 places. La commune voisine de Fléron, ses commerçants et des riverains avaient introduit des recours. Ils ont gagné. Et le Central Piazza ne verra donc jamais le jour.

Il leur aura fallu plus d’une dizaine d’années pour venir à bout d’un projet. "Il y avait beaucoup de motifs pour annuler ce permis d’urbanisme. Le plus important, c’est la mobilité. Et le fait aussi que ce dossier est à cheval sur deux législations, la fédérale et la régionale. Le promoteur s’est pris les pieds dedans", explique Jean Jungling, de l’UCM.

Contacté, le promoteur du Central Piazza a décidé de définitivement abandonné tout projet sur le site de Micheroux.