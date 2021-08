Soumagne : faut-il démolir la maison de repos "inondable" ? La commune interdit de loger des pensionnaires à l’entresol

A Soumagne, la Résidence de Wégimont logeait des pensionnaires dans un entresol pourtant déjà inondé il y a trois ans, au moment de la construction. 13 personnes âgées l’ont échappé belle le 14 juillet dernier. Le bâtiment est construit en zone humide, à moitié sur la partie orange de la carte des aléas d’inondation. "L’ancienne majorité n’aurait jamais dû accorder ce permis" accuse le bourgmestre Benjamin Houet. Aujourd’hui, la commune interdit de loger des pensionnaires dans cet entresol. "Je signe mon arrêté de police ce vendredi" confirme le mayeur de Soumagne.

Evacués la veille… avec l’aide des voisins

Le 14 juillet dernier, on a évité le drame : le bassin d’orage construit après la première inondation a cédé et l’eau a noyé les chambres. Heureusement, la veille, le 13, il y avait eu une première alerte. Les voisins avaient aidé à évacuer les résidents. "L’eau commençait à entourer le bâtiment. Elle sortait par les chambres de visite." raconte le bourgmestre.

"Avec les voisins, on a décidé d’évacuer les 13 personnes qui étaient au moins un." "A ce moment, ma maison est inondée" poursuit cette voisine. "Mais on se rend bien compte que la maison de repos a besoin d’aide. Donc, avec certains voisins, on est allés aider les auxiliaires de soins à monter les résidents dans les chambres à l’étage pour les mettre à l’abri."

L’entresol de cette maison de repos comptait 16 chambres, occupées par 13 pensionnaires. Ce -1 était aussi le "cantou", c’est-à-dire l’espace fermé qui accueille les personnes âgées désorientées. Ce sont elles que les voisins de la rue du pont à l’plantche sont allés aider à évacuer. Le 14, au moment de la "vraie" inondation, il n’y avait donc plus personne, mais "si ça s’était passé la nuit et en une seule fois" assurent les riverains, "plusieurs résidents se seraient noyés".

Faudrait-il exproprier et démolir ?

En 2018, lors de la première inondation, l’eau était montée presque jusqu’aux plafonds de cet entresol. A ce moment, la résidence de Wégimont venait d’être construite et n’était pas encore occupée. Les propriétaires avaient ensuite creusé un bassin d’orage. Ce bassin devait retenir l’eau et éviter de nouvelles inondations. "Ça n’a pas suffi. Le bassin d’orage a cédé. L’eau s’est déversée dans la résidence qui est construite dans un creux" constate le bourgmestre.

Après cette deuxième inondation, envisage-t-il d’exproprier la résidence puis de la faire démolir ? La réponse est non. "Cette maison de repos, elle a été construite. Elle a des propriétaires. Ces gens ont eu le permis. Donc ils ont des droits. On peut exproprier pour des raisons d’utilité publique. Mais ça veut dire que c’est à charge de la collectivité, donc à charge de la commune. Je ne sais pas combien coûte ce genre de bâtiment, mais si c’est pour l’acheter à trois millions d’euros, c’est juste impossible pour le budget communal." Cependant, il ne sera plus question de chambres à l’étage inférieur.

Le groupe Careion admet que pour des raisons de sécurité, il s’impose de ne plus loger de résidents à l’entresol. Mais son porte-parole Xavier Degraeve glisse qu’il faudra aussi assurer la viabilité financière de la résidence de Wégimont, par exemple en accueillant les pensionnaires dans une nouvelle annexe à construire…