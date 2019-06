Soulèvement de chaussée sur l'E42 à Polleur et l'E411 à Courrière

Les températures d'hier, au-delà des 35 degrés, ont fait bouger le bitume en plusieurs endroits. La chaussée s'est notamment soulevée sur l'E42 à hauteur de Polleur en direction de l'Allemagne et sur l'E411 à Courrière.

C'est plutôt habituel en période de forte chaleur. Le mercure s'affole, la chaussée aussi. Hier après-midi, sur la E42 à hauteur de Polleur en direction de l'Allemagne, la route s'est soulevée. Depuis, la circulation s'effectue via la bande d'arrêt d'urgence. José Drouguet, chef d'équipe, explique: "L'autoroute a été faite avec 20 centimètres de béton et malgré un ferraillage très conséquent, le béton, avec l'effet de la chaleur deux trois jours d'affilée, se dilate et provoque ce qu'il y a ici".

Sur la E42, toutes les bandes de circulation devraient rouvrir demain. Mais il n'y a pas qu'ici que la chaleur a fait des dégâts. Des dégradations de chaussées sont répertoriées à différents endroits. Et notamment sur cette portion de la E411, à hauteur de Courrière.

Comment expliquer ces soulèvements à répétition?

Mee Hwa Boulangé, porte-parole du Service Public de Wallonie explique: "On hérite d'un réseau routier qui a été fait dans les années 70. Il n'y a que quelques endroits qui sont concernés qui, à l'époque, ont été faits en béton et ça concerne surtout les joints de fin de journée, comme on appelle ça. Donc, ce sont des joints qui ont été faits en fin de journée et qui se soulèvent. Mais, de nos jours, on est particulièrement attentif aux matériaux utilisés de manière à ce que ça ne se reproduise pas".

Ici au niveau de la E411, la situation devrait être réglée vendredi. Mais nos autres chaussées ne sont pas à l'abri de nouveaux soulèvements. Pour intervenir rapidement, une centaine de gardes routes veillent au grain un peu partout en Wallonie.