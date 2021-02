SOS du centre de jeunes d'Engis : "Il est urgent de pouvoir rouvrir"

Les Centres de Jeunes lancent un cri d’alarme. Plusieurs actions sont prévues ce mercredi pour sensibiliser le monde politique sur le caractère urgent d’écouter la détresse des jeunes en cette période de confinement : isolement social, décrochage scolaire, oppression familiale ou encore états dépressifs.

Les maisons de jeunes veulent rouvrir pour permettre aux adolescents de sortir de chez eux. Car il s’agit de lieux essentiels pour les accompagner et les aider à reprendre le chemin de leur vie, comme le souligne Marie Chiarelli, animatrice spécialisée.

Elle coordonne le centre de jeunes d’Engis et se fait du souci pour certains adolescents qui évoluent dans des contextes compliqués : "On a des jeunes qui se trouvent dans des situations familiales difficiles au quotidien. Et il y a des phénomènes qui s’accentuent, évidemment. Il y a de la violence à la maison, pas dans tous les foyers, heureusement, mais pour des jeunes chez qui c’était déjà problématique, c’est difficile. Ici, ils pouvaient avoir une bulle d’air quelques heures. Malheureusement, je ne suis pas dans les maisons pour aller voir comment ça se passe." Des foyers où la violence, le harcèlement et la solitude peuvent peser.

Besoin de contacts

Pour l’animatrice spécialisée, il est urgent de rouvrir le centre "parce que les jeunes ont besoin de structures adaptées. Ici, ils peuvent s’amuser, venir en accueil, sortir de chez eux, rencontrer d’autres personnes, faire du sport, du théâtre, de la cuisine. Imaginer, créer se projeter. Un jeune n’a pas besoin d’un mur devant lui, il a besoin d’un boulevard sur lequel il puisse tracer sa vie."

Ces activités manquent cruellement à Adeline, 14 ans. Elle avait l’habitude de passer du temps au Centre de jeunes d’Engis. "Nous allions dans des musées, on pouvait parler de ce qu’on avait vu entre copains en mangeant quelque chose, on cuisinait, etc.", liste-t-elle. "Maintenant, on ne peut plus faire ça. On doit faire des activités en extérieur."

Rester toute la journée à la maison, ce n’est pas vraiment motivant. "

Ces restrictions jouent sur son moral. Les journées où elle reste cloîtrée chez elle la démotivent. Puis, il y a l’agitation constante : "J’ai un frère, deux sœurs, plus les enfants que ma maman garde donc c’est bruyant." Alors Adeline trépigne à l’idée de retrouver le contact avec ses amis, "décompresser et pouvoir parler d’autres choses que les cours. Ça me manque beaucoup. Parce que quand je peux le faire, je me sens libre, j’ai l’impression de respirer. On se sent moins oppressés et c’est plus facile pour certaines choses."