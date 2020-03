Sortie d'un premier EP quatre titres pour la chanteuse et musicienne liégeoise Isadora

Découverte par un plus large public lors du Mithra Jazz Festival de Liège il y a presque deux ans, la jeune musicienne et chanteuse liégeoise Isadora poursuit son petit bonhomme de chemin avec la sortie toute récente d'un premier EP de quatre titres dont elle signe les paroles et la musique. Agée de 23 ans à peine, Isadora poursuit ses études au Conservatoire de Bruxelles où elle se forme notamment aux cours de chant de la section jazz, un genre musical qu'elle affectionne énormément, même si ses compositions sont aujourd'hui teintées d'autres sonorités et d'autres rythmes:" Le jazz occupe toujours une place importante dans ma vie. C'est un genre musical que j'apprécie beaucoup et le fait d'avoir choisi la section jazz au Conservatoire a élargi mes connaissances et mes horizons musicaux. Cela-dit, mon objectif n'a jamais été de devenir une chanteuse de jazz. Aujourd'hui ce que je compose s'inscrit plus dans la vague new saoule, R'n'B avec, il est vrai, l'influence du jazz." Le premier EP de la jeune liégeoise, baptisé "Isadora", comporte quatre titres. Ce dernier a été produit par des artistes- parmi lesquels le Dj Todiefor- qui travaillent notamment avec Romeo Elvis ou encore Caballero et Jeanjass. La sortie d'un EP annonce souvent la sortie d'un album mais Isadora préfère prendre le temps:"Je pense que c'est encore prématuré même si j'ai d'autres chansons qui sont déjà prêtes ou presque prêtes" explique la jeune femme " beaucoup sont encore au stade du piano-voix, dans ma tête et au bout de mes doigts". Le premier EP d'Isadora est disponible sur toutes les plateformes: Spotify, Itunes, Deezer, YouTube. Elle se produira en première partie de Blackwave, un groupe belge de hip-hop, le 3 avril prochain au Reflektor à Liège.