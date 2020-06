Solières (Huy) : près de 200 indépendants "oubliés" lancent un SOS

"Indépendants et dans la merde" Le slogan sur les tee-shirts noirs est explicite. Couchés au sol, ces indépendants se sentent les oubliés de la crise sanitaire. Ils font partie du secteur de l’événementiel, du monde de la nuit, des bars, des petits cafés, des forains mais aussi du secteur associatif qui, en temps normal, boucle ses budgets grâce aux stages, aux soupers et autres animations.

Club échangiste ouvert, discothèque fermée

Le secteur de l'événementiel aux abois - © F.Dubois

"On veut qu’on nous entende et qu’une fois pour toutes les aides soient suffisantes et égales dans toutes les régions. Les primes, certains ne les ont pas encore reçues donc ça fait plus de 3 mois de fermeture sans prime, sans rien, sans argent. Alors l’idée maintenant, c’est de pouvoir rouvrir mais dans de bonnes conditions, avec des conditions financières acceptables et avoir du cash rapidement pour toutes ces familles. J’ai un ami qui a 11 agences de voyages avec du personnel… En Flandres il aurait eu 140.000 euros d’aide, en Wallonie 5000 qu’il n’a même pas encore reçu ! Pourtant, on a un numéro NACE, le même au nord qu’au sud, on doit avoir les mêmes aides. Tous ces gens vont se retrouver au chômage, il faudra les prendre en charge", explique Vincent Maillen, un des organisateurs.

Patron de discothèque, DJ ou forains par exemple dénoncent incohérence et injustice " les clubs échangistes ont pu rouvrir. Où est la distanciation ? Moi, je ne peux pas rouvrir ma discothèque", explique l’un," les parcs d’attractions sont en activité et nous, forains, on attend toujours et certaines villes nous englobent dans les événements de masse donc rien avant fin août", ajoute l’autre.

L’action était symbolique, la lettre a, elle, été envoyée à la première ministre Sophie Wilmès.