Solidarité verviétoise pour le CHR et la Clinique CHC Heusy : priorité aux blouses opératoires

Depuis une quinzaine de jours, la solidarité s’est organisée à Verviers en faveur de la population précarisée mais aussi des deux établissements hospitaliers, le Centre Hospitalier Régional (CHR) et la Clinique CHC Sainte Elisabeth à Heusy.

Quatre entités se sont donné la main pour organiser cette solidarité : le Relais Social Urbain dépendant du CPAS de Verviers, l’asbl Verviers Ma Ville Solidaire, active chaque année en décembre en faveur des plus démunis, le resto du Cœur de Verviers et l’asbl communale Verviers Ambitions (aide logistique des stewards et gardiens de la paix).

Au travers de l’asbl Verviers ma Ville Solidaire, ce sont tous les services clubs qui se sont mobilisés et ont d’ores et déjà réuni la somme de 75.000 euros. Un appel aux dons privés a également été lancé. Le montant versé arrêté au 15 avril est de 17.500 euros soit au total 92.500 euros récoltés. L’objectif avoué étant fixé à 150.000 €, somme destinée à l’aide alimentaire (Relais Social Urbain et Resto du Cœur) et aux deux hôpitaux.

Pour ce qui est des dons privés, chaque citoyen peut inscrire en communication de son virement la destination qu’il souhaite (CHR, CHC ou aide alimentaire).

Appel aux couturières bénévoles

Les directeurs du CHR Verviers et du CHC Heusy viennent de rappeler l’importance de l’adéquation des dons à leurs besoins. Concrètement, l’aide financière aux hôpitaux doit désormais s’orienter vers les blouses opératoires portées par le personnel qui manquent cruellement de part et d’autre. Il s’agit de blouses jaunes jetables pour se protéger au contact d’une personne contaminée. Un appel est lancé aux couturières, et pourquoi pas aux hommes qui auraient un don pour cet exercice, pour fabriquer bénévolement des blouses, par exemple sur base de patrons existants, et ce au rythme qu’elles souhaitent.

La problématique des masques reste par ailleurs plus que jamais d’actualité d’autant que le prix grimpe de manière exponentielle : de 0.40 €, le prix du masque est monté à 4 € la pièce, ce qui grèvera à moyen terme le budget des hôpitaux.

Les dons financiers devraient ainsi soulager la trésorerie des deux établissements hospitaliers du grand Verviers. Les masques qui, soit dit en passant, deviennent un produit tellement recherché que le CHC a dû par exemple enfermer son stock dans un bunker pour éviter les vols.

L’Athénée Royal, magasin alimentaire unique

L’aide alimentaire, qui concerne 1100 ménages soit quelque 3000 personnes à Verviers, Dison et Pepinster, est coordonnée tout au long de l’année par le Relais Social Urbain de Verviers qui gère les denrées alimentaires fournies par la banque alimentaire mais aussi les grandes surfaces, des sociétés ainsi que des privés. Cette aide est d’habitude dispatchée par les différentes associations de terrain qui identifient les besoins et les personnes.

Pour l’opération spéciale lancée en raison du Covid 19, plusieurs postes avaient été créés où les familles précarisées pouvaient se procurer les denrées de bases en lieu et place de la distribution par les associations aujourd’hui à l’arrêt vu le confinement. L’opération vient de franchir un nouveau pas en raison de l’augmentation des dons alimentaires. Le stock de denrées est désormais constitué en un seul lieu, l’Athénée Royal Verviers 1 de la rue Thill-Lorrain, où les familles peuvent se fournir mais uniquement sur rendez-vous téléphonique.