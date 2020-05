Solidarité Culture Liège: un appel lancé aux responsables politiques liégeois pour soutenir les petites structures culturelles

Solidarité Culture Liège, c'est l'appel lancé sous forme de pétition, à destination des responsables politiques de la Ville et de la Province afin que ceux-ci soutiennent et prennent en considération les "petites" structures ne bénéficiant pas de convention ou de contrat-programme, ces associations peu ou pas subventionnées, ces petits lieux de diffusion de spectacles ou concerts, espaces d'expositions, écoles de danses ou ateliers créatifs...tous ces acteurs incontournables de la vie culturelle liégeoise mise à mal par la crise du covid 19.

Initiative citoyenne et apolitique

Acteurs culturels ou particuliers, ils sont actuellement plus de 500 à soutenir cet appel. Parmi les signataires, le festival "Nourrir Liège" dont la quatrième édition devait se dérouler du 19 au 29 mars dernier. Un festival qui accueille plus de 10.000 personnes en dix jours et auquel collabore une centaine de partenaires et d'associations pour lesquels l'annulation de cet événement représente une véritable catastrophe, comme l'explique un des organisateurs, Alexis Garcia: " C'est une catastrophe autant pour le festival que pour l'ensemble de nos partenaires. Ce festival c'est plus d'un an de préparation, mais outre l'investissement humain, c'est aussi une perte financière considérable. Nous on ne fonctionne que grâce aux entrées, aux recettes générées par le bar...et donc là, c'est la faillite assurée. Ce festival est budgétisé entre 50.000 et 100.000 euros pour chaque édition. Mais tous les partenaires ont aussi engagé des frais. Il faut un vrai plan de sauvetage". Et d'ajouter que Liège doit se positionner et mette en place pour les mois à venir des mesures exceptionnelles, en cette période exceptionnelle, pour soutenir financièrement ces plus petites structures. A cette pétition s'ajoute un sondage destiné à identifier les besoins de ces acteurs culturels. Après le 20 mai, les données seront rendues publiques, elles seront confiées aux membres des Collèges de la Ville et de la Province de Liège.