Soirées shopping les jeudis dans le coeur historique de Liège

Faire son shopping le jeudi soir dans le coeur historique de Liège, ce sera possible dès ce 13 septembre. Près de 90 commerces laisseront leurs portes ouvertes jusqu'à 21 heures, dans les rues situées entre la Meuse et les coteaux, du bout de la place du Marché jusqu'à St-Léonard. Une initiative lancée par les commerçants et soutenue par les autorités communales, qui envisagent de mettre une partie du quartier en piétonnier ces soirs-là. "Pourquoi les jeudis ? Et bien tout simplement parce que ce sont devenus les nouveaux samedis ! ", estime Aurore Morisse, antiquaire dans le quartier et présidente de l'asbl "les jeudis du Coeur Historique ". "Le jeudi, on sort, on fait du shopping. Et puis nous autres commerçants nous nous sommes lancés un défi : proposer l’opposé des habitudes de consommation actuelles -qui passent de plus en plus par les achats sur internet-: horaires tardifs, savoir-faire, convivialité".

Le jeudi soir aura-t-il plus de succès que le dimanche ?

L’ouverture des commerces liégeois les dimanches, autre horaire inhabituel, n’est pas un franc succès, mais ça ne tempère pas l’optimisme d’Aurore Morisse : " Selon moi, l’ouverture dominicale n’est pas un flop total, mais je comprends que les commerçants, qui travaillent déjà énormément, aient envie de passer le dimanche en famille. Et puis qui ne tente rien n’a rien, donc essayons de faire de ces ouvertures nocturnes le jeudi un réel succès ". En plus de l'ouverture des commerces, un marché mensuel local d'artisans et de producteurs sera organisé tous les deuxièmes jeudis du mois sur la place St-Barthélemy. L'ambition n'est pas d'étendre cette initiative à d'autres quartiers, mais bien de se limiter au coeur historique de la cité ardente.