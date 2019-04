Socles sans statues à Liège: deux pistes envisagées pour y remédier

C'est du surréalisme "à la Belge" ou plutôt ici "à la Liégeoise". Depuis plusieurs années déjà, boulevard d'Avroy, près du monument aux morts, et place Emile Dupont, à l'arrière de la place Saint-Jacques, deux socles en pierre attendent désespérément de retrouver leur statue.

Le comité de quartier Centre Avroy Saint-Jacques s'en est ému. Il a interpellé les autorités communales. Bernard Ghymers, président du comité de quartier: "Ici on se trouve place Emile Dupont, dans le parc, au pied de l'Eglise Saint-Jacques. Le socle est dénudé. Avant, on y trouvait une belle statue en bronze qui représentait une dame et un garçonnet. Mais en décembre 99, elle a été volée, et elle n'a toujours pas été remplacée".

Le comité a sollicité la ville il y a deux ans de cela déjà. Deux pistes ont alors été proposées: "La première, c'était de demander à la ville s'il n'y avait pas d'autres objets dans les réserves qui pourraient être placés sur ce socle. L'autre option qu'on envisageait, c'était de faire un appel à des artistes pour de nouveau placer un objet sur le socle. Mais aujourd'hui, il est vide, ce qui n'est pas très esthétique dans le parc".

La ville, de son côté, a réagi. Elle est en train de recenser toutes les œuvres manquantes. Car il y en a d'autres: sur les places, les boulevards mais aussi dans les cimetières par exemple, des œuvres qui ont parfois été volées.

Deux pistes sont actuellement envisagées: soit remettre des sculptures authentiques, mais solidement ancrées à leur socle cette fois, ou réaliser des moulages, des reproductions, sans grande valeur marchande.