Ski, luge et balades restent possibles dans les fagnes enneigées

La neige est toujours bien présente dans la région des Fagnes. Pour combien de temps ? Difficile à dire mais les températures annoncées pour les prochains jours devraient en faire fondre au moins une bonne partie. Peu de pistes de ski sont d’ailleurs ouvertes, mais il n’empêche qu’il est toujours possible d’y pratiquer les sports d’hiver.

Pour le ski de fond, seules les pistes d’Elsenborn et de Losheimergraben sont ouvertes. Pour le ski alpin, il était, en tout cas jusqu'à ce mercredi, possible de le pratiquer à Ovifat, sur une piste plutôt rapide à en croire les adeptes : " Il y a quelques trous parce qu’il n’a pas assez neigé mais elle va bien. Skier reste tout à fait agréable ", explique un skieur. " C’est super. Ce n’est pas parfait mais c’est authentique. Je suis tombée une fois mais ça fait partie de l’expérience ", ajoute une autre. " C’est rapide mais ça fait du bien de pouvoir skier vue que l’année dernière ça n’était pas ouvert à cause du covid ", précise un troisième.

La luge aussi peut se pratiquer à Ovifat, au plus grand plaisir de Kristof, venu de Flandre avec son fils : " On a pris un jour de vacances aujourd’hui pour faire l’expérience et c’est pas mal. Nous sommes presque seuls ici donc c’est parfait ", explique-t-il.

Des conditions qu’explique Gunter Elsen, le président du club de ski d’Ovifat : " L’enneigement est très moyen. Les gelées nocturnes ne sont pas assez conséquentes et les canons à neige ne peuvent donc pas fonctionner à plein régime. On a très peu de monde aussi ", regrette-t-il.